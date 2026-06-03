Об этом сообщило Кипрское председательство в Совете ЕС на своей странице в соцсети Х, ранее известной как твитер.

Смотрите также План Б: Молдова может объединиться с Румынией, если ее путь в ЕС будет заблокирован

Что известно об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС?

Его пока готовят, но процесс уже начат.

Это является важной вехой на пути стран к европейской интеграции и является мощным сигналом о единстве и решимости ЕС. В ближайшие дни мы продолжим упорно работать над завершением обсуждений в Совете ЕС относительно официального открытия кластера,

– говорится в заметке.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также там отметили: руководствуются подходом, который основывается на заслугах, и достигают успехов в вопросе расширения. А именно оно является стратегическим приоритетом и одной из самых трансформационных политик Европейского Союза.

"Радио Свобода" со ссылкой на представителя председательства Кипра в ЕС добавило: общая позиция ЕС по первому кластеру будет официально одобрена на следующей неделе. Однако интенсивная работа на уровне рабочих групп начнется уже 4 июня.

Начало переговоров должны одобрить государства – члены ЕС на заседании Совета по общим вопросам. Затем его должны подтвердить на саммите европейских лидеров 18–19 июня. Там, к слову, впервые будет Петер Мадьяр.

3 июня Украина взяла на себя обязательства в отношении венгерского национального меньшинства. Если Киев выполнит все договоренное, Будапешт перестанет блокировать вступление Украины в Евросоюз.