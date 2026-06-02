Об этом сообщили в Euractiv.

Смотрите также Операция "под чужим флагом": Кремль готовит почву для ударов дронами по Молдове, – ISW

Вступление Молдовы в ЕС

Как вариант "плана Б" вице-премьер Молдовы Эуген Осмоческу предположил, что Кишинев может рассмотреть объединение с Румынией в случае, если путь к членству в ЕС будет заблокирован.

Такое заявление прозвучало на фоне активной работы Молдовы над открытием первого переговорного кластера по вступлению в ЕС, адаптации законодательства к нормам Евросоюза и продолжения реформ, несмотря на давление со стороны России.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Вместе с тем в Молдове подчеркнули, что к обсуждению других вариантов перейдут только в случае срыва или задержки подписания договора о вступлении в ЕС до 2028 года. Основной целью страны остается завершение евроинтеграции в этот период.

Комментируя возможные риски привязки евроинтеграционного процесса Молдовы к Украине, Осмоческу отметил, что расширение ЕС должно базироваться на достижениях каждой отдельной страны. В то же время он подчеркнул, что Кишинев ожидает четких сигналов и определенности со стороны Брюсселя.

Нам нужно подать сигнал населению,

– отметил вице-премьер.

По словам Осмоческу, Россия продолжает гибридные операции, целью которых является ослабление поддержки евроинтеграционного курса среди граждан. Еврокомиссия, в свою очередь, рассчитывает на старт первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой 16 июня, что могло бы стать позитивным сигналом для молдавского общества.

"Если это произойдет в июне и мы откроем переговоры, это будет четкий сигнал. Именно к этому мы стремимся", – подчеркнул он.

Заметим, что вице-премьеру откликнулась предложение канцлера Германии Фридриха Мерца, которая предусматривает постепенную интеграцию или ассоциированное членство в ЕС. В таком случае страны-кандидаты могли бы участвовать во встречах лидеров и министров ЕС, однако без права голоса.

Осмоческу считает, что такие промежуточные форматы помогли бы Молдове быстрее приблизиться к Евросоюзу, закрепить реформы и усилить доверие общества. По его мнению, даже если это создает определенную неопределенность, такой вариант стоит рассматривать как дополнительный стимул для продолжения реформ.

У нас есть домашнее задание, и его нужно выполнить

– отметил чиновник.

Как на такие заявления реагирует общество?

Осмоческу добавил, что сейчас значительная часть граждан Молдовы уже имеет тесные культурные и семейные связи с Румынией, а многие даже владеют румынским гражданством.

Он отметил, что поддержка идеи объединения в самой Молдове составляет около 40%.

Если же говорить о статистике, то примерно 850 тысяч из 2,4 миллионов жителей страны уже имеют румынские паспорта. Тогда как в Румынии, по словам вице-премьера, поддержка возможного объединения еще выше – около 70%.

Впрочем, Осмоческу резюмировал, что такой сценарий будет иметь финансовые последствия. Определенные расходы, говорит, придется взять на себя Румынии и Европейскому Союзу, однако они будут значительно меньше, чем в случае объединения Восточной и Западной Германии.

Напомним, что Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной 23 июня 2022 года. А уже в декабре 2023 года Европейский совет принял решение о старте переговорного процесса с обеими странами.

Осенью 2025 года Еврокомиссия заявила, что вступление Молдовы в ЕС до 2028 года является реалистичным при условии ускорения реформ.