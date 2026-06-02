Про це повідомили в Euractiv.

Дивіться також Операція "під чужим прапором": Кремль готує підґрунтя для ударів дронами по Молдові, – ISW

Вступ Молдови до ЄС

Як варіант "плану Б" віцепрем'єр Молдови Еуген Осмоческу припустив, що Кишинів може розглянути об'єднання із Румунією у разі, якщо шлях до членства в ЄС буде заблокований.

Така заява пролунала на тлі активної роботи Молдови над відкриттям першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС, адаптації законодавства до норм Євросоюзу та продовження реформ попри тиск з боку Росії.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Разом із тим у Молдові підкреслили, що до обговорення інших варіантів перейдуть лише у разі зриву або затримки підписання договору про вступ до ЄС до 2028 року. Основною метою країни залишається завершення євроінтеграції в цей період.

Коментуючи можливі ризики прив'язки євроінтеграційного процесу Молдови до України, Осмоческу наголосив, що розширення ЄС має базуватися на досягненнях кожної окремої країни. Водночас він підкреслив, що Кишинів очікує чітких сигналів і визначеності з боку Брюсселя.

Нам потрібно подати сигнал населенню,

– зазначив віцепрем'єр.

За словами Осмоческу, Росія продовжує гібридні операції, метою яких є послаблення підтримки євроінтеграційного курсу серед громадян. Єврокомісія, своєю чергою, розраховує на старт першого кластера переговорів з Україною та Молдовою 16 червня, що могло б стати позитивним сигналом для молдовського суспільства.

"Якщо це станеться в червні і ми відкриємо переговори, це буде чіткий сигнал. Саме до цього ми прагнемо", – наголосив він.

Зауважимо, що віцепрем'єру відгукнулась пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, яка передбачає поступову інтеграцію чи асоційоване членство в ЄС. В такому разі країни-кандидати могли б брати участь у зустрічах лідерів та міністрів ЄС, однак без права голосу.

Осмоческу вважає, що такі проміжні формати допомогли б Молдові швидше наблизитися до Євросоюзу, закріпити реформи та посилити довіру суспільства. На його думку, навіть якщо це створює певну невизначеність, такий варіант варто розглядати як додатковий стимул для продовження реформ.

У нас є домашнє завдання, і його потрібно виконати

– зазначив посадовець.

Як на такі заяви реагує суспільство?

Осмоческу додав, що наразі значна частина громадян Молдови вже має тісні культурні та сімейні зв'язки з Румунією, а багато хто навіть володіє румунським громадянством.

Він зазначив, що підтримка ідеї об'єднання в самій Молдові становить близько 40%.

Якщо ж говорити про статистику, то приблизно 850 тисяч із 2,4 мільйона жителів країни вже мають румунські паспорти. Тоді як у Румунії, за словами віцепрем'єра, підтримка можливого об’єднання ще вища – близько 70%.

Втім, Осмоческу резюмував, що такий сценарій матиме фінансові наслідки. Певні витрати, каже, доведеться взяти на себе Румунії та Європейському Союзу, однак вони будуть значно меншими, ніж у випадку об'єднання Східної та Західної Німеччини.

Нагадаємо, що Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом із Україною 23 червня 2022 року. А вже в грудні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про старт переговорного процесу з обома країнами.

Восени 2025 року Єврокомісія заявила, що вступ Молдови до ЄС до 2028 року є реалістичним за умови прискорення реформ.