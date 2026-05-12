Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив у коментарі Суспільному.

Що кажуть у Єврокомісії про підозру Єрмаку?

За словами представника Європейської комісії, боротьба з корупцією залишається однією з ключових умов на шляху України до вступу в Європейський Союз.

Розслідування цієї справи демонструє, що антикорупційні органи України працюють,

– зазначив Мерсьє.

Він також наголосив на необхідності захисту антикорупційних інституцій та збереження їхньої незалежності.

У Єврокомісії додали, що продовжать уважно стежити за розвитком ситуації.

Як пройшло судове засідання у справі Андрія Єрмака?

Андрій Єрмак 12 травня прибув у Вищий антикорупційний суд, де розглядали справу "Династія", яка стосується легалізації майна на понад 460 мільйонів гривень. До цього Спеціальна антикорупційна після оголошення підозри просила для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень.

Сторона захисту зазначила, що справа налічує 16 томів, тому запобіжний захід 12 травня не оберуть, і суд продовжиться 13 травня.

Прокурорка САП також розповіла, що Андрій Єрмак має 4 дипломатичні паспорти, один з яких чинний до 2030 року, та перетинав кордон 86 разів з лютого 2022 року. Прокурори також зазначають високий ризик переховування ексглави ОП за кордоном та знищення доказів.

Сам Андрій Єрмак називає підозру щодо себе "необґрунтованою". Ексглава ОП заявив про безпрецедентний публічний тиск на слідчі органи та підтвердив, що залишиться в Україні.