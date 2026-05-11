Коли Україна отримає перший транш з кредиту?

Зеленський заявив, що гроші очікується у червні поточного року, про що йдеться у його Телеграм-каналі.

Володимир Зеленський Президент України У червні ми очікуємо на перші транші з Європейського пакета підтримки для Україн 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість.

Він додав, що урядовці зараз в активній роботі з Європейською комісією, щоб "це не затягувалось".

Нагадаємо, що Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила у понеділок, 11 травня, що Європейський Союз може виділити перший транш вже незабаром. Про це писала "Європейська правда".

Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші кошти,

– сказала Марта Кос.

Проте медіа, з посиланням на власні джерела, спростували цю тезу. Зокрема про це написало "Суспільне".

ЗМІ посилалися на власні джерела та повідомляли, що гроші надійдуть не раніше червня.

Зокрема у тексті навели слова речника Європейської комісії Балажа Уйварі. Він казав, що залишилося зробити ще кілька кроків щодо кредиту на 90 мільярдів євро.

Але ми налаштовані здійснити перше виділення коштів упродовж другого кварталу, і ми це зробимо,

– наголосив Уйварі.

Мова йде про виплату близько 9 мільярдів євро. Суму розподілять таким чином:

5,9 мільярда підуть на оборонні цілі;

а 3,2 мільярда – у рамках Програми мікрофінансової допомоги.

Зауважте! На початку Єврокомісія отримала перший перелік оборонних товарів. А наступні переліки наразі обговорюються.

Що ще відомо про кредит для України?

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн казала, що Україна отримає перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік ще цього кварталу. Вона додала, що третина від 90 мільярдів євро піде на бюджетні потреби України. Водночас дві третини спрямують на оборону України.

Експерт Олег Пендзин пояснював, що європейці пов'язували виділення кредиту для України з чинною програмою фінансування від Міжнародного валютного фонду. Що це означає? Якщо МВФ призупинить свою програму, то Україна не зможе отримати частину кредиту від Євросоюзу.

Мова йде про 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2026 та 2027 роки. А інша частина кредиту – 60 мільярдів – буде надана без умов.