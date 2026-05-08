Куди спрямують частину кредиту від ЄС у 2026 році?

Чимало грошей витратять саме на оборону країни, про що пише "Європейська правда".

Близько 30 мільярдів євро витратять на дрони (двома великими траншами), а ще на боєприпаси, ракети, зокрема далекобійні. Також планують купити системи протиповітряної оборони.

У тексті нагадали, що кредит Європейського Союзу передбачає витратити 60 мільярдів євро з 90 на підтримку української армії.

Як раніше вже повідомляв Володимир Зеленський, перший транш у межах кредиту у розмірі 90 мільярдів євро будуть спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Йдеться про дрони та “весь напрямок miltech".

Володимир Зеленський Президент України Друге – енергетика. До наступної зими потрібно максимально захистити все, що зможемо. Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів.

Український лідер додав, що держава розраховує виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики. І це обговорили на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі.

Нагадаємо! Це не єдине фінансування, яке незабаром може отримати Україна. Зокрема вже у червні Україна отримає сьомий транш грошової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility віє Європейського Союзу.

Україна отримає 2,8 мільярда євро. Про це йшлося у матеріалі "ЄП" від 6 травня.

До цього – шостий транш – Україна отримала у 2025 році. Підтримка у розмірі 2,3 мільярда євро від ЄС надійшла у грудні.

Що ще варто знати про кредит?

Кредит на 90 мільярдів євро розблокували ще 22 квітня. Ще тоді Володимир Зеленський повідомив, що перший транш надійде у травні або у червні 2026 року Також 22 квітня ЄС просунувся у питанні щодо 20-го пакету санкцій проти Росії.

Згідно з інформацією, Україна не буде повертати кредит Євросоюзу зі своїх коштів. Він буде погашений за допомогою репарацій, які Росія повинна буде сплатити Києву.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що програма МВФ та кредит для України пов'язані між собою. Якщо МВФ призупинить свою програму, то Україна не зможе отримати й частину кредиту.

Йдеться про 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2026 та 2027 роки. А 60 мільярдів, які призначені для підтримки оборонного сектору, нададуть без умов.