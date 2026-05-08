Куда направят часть кредита от ЕС в 2026 году?

Немало денег потратят именно на оборону страны, о чем пишет "Европейская правда".

Около 30 миллиардов евро потратят на дроны (двумя большими траншами), а еще на боеприпасы, ракеты, в частности дальнобойные. Также планируют купить системы противовоздушной обороны.

В тексте напомнили, что кредит что кредит Европейского Союза предусматривает потратить 60 миллиардов евро из 90 на поддержку украинской армии.

Как ранее уже сообщал Владимир Зеленский, первый транш в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро будут направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Речь идет о дронах и “все направление miltech".

Владимир Зеленский Президент Украины Второе – энергетика. К следующей зиме нужно максимально защитить все, что сможем. Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет идти в частности от этих траншей из пакета в 90 миллиардов.

Украинский лидер добавил, что государство рассчитывает выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. И это обсудили на встречах с европейскими лидерами на Кипре.

Украина получит 2,8 миллиарда евро в июне в рамках механизма Ukraine Facility Европейского Союза.

Украина получит 2,8 миллиарда евро. Об этом шла речь в материале "ЕП" от 6 мая.

До этого – шестой транш – Украина получила в 2025 году. Поддержка в размере 2,3 миллиарда евро от ЕС поступила в декабре.

Что еще стоит знать о кредите?

Кредит на 90 миллиардов евро разблокировали еще 22 апреля. Еще тогда Владимир Зеленский сообщил, что первый транш поступит в мае или в июне 2026 года Также 22 апреля ЕС продвинулся в вопросе по 20-му пакету санкций против России.

Согласно информации, Украина не будет возвращать кредит Евросоюза из своих средств. Он будет погашен с помощью репараций, которые Россия должна будет оплатить Киеву.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что программа МВФ и кредит для Украины связаны между собой. Если МВФ приостановит свою программу, то Украина не сможет получить и часть кредита.

Речь идет о 30 миллиардах евро макрофинансовой помощи на 2026 и 2027 годы. А 60 миллиардов, которые предназначены для поддержки оборонного сектора, предоставят без условий.