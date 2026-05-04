Почему Лондон хочет присоединиться к кредиту?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят кредит для Киева на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, пишет Bloomberg.

Смотрите также Зеленский рассказал, как Украина потратит первый транш кредита от ЕС

Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, выигрывают все. В эти нестабильные времена нам нужно действовать быстрее и решительнее в сфере обороны, чтобы гарантировать безопасность людей,

– говорится в заявлении Стармера.

В то же время премьер пояснил, что участие Лондона в кредитной программе поможет не только Украине. Британские компании смогут подписать контракты и получить деньги из этого займа.

Я всегда буду действовать в национальных интересах: защищая нашу безопасность, поддерживая союзников и обеспечивая рабочие места и стабильность дома,

– добавил премьер Британии.

Заметьте! Ранее страны ЕС согласовали включение британских компаний в перечень потенциальных подрядчиков для Украины. Поэтому Киев сможет закупать британское вооружение за счет средств из этого кредита.

Зачем Британия углубляет сотрудничество с ЕС?

Для Киева участие Лондона в кредите тоже выгодно. Напомним, прошлом месяце ЕС окончательно одобрил выделение займа на 90 миллиардов евро после того, как Венгрия сняла свое вето. Большинство средств пойдут на усиление армии:

60 миллиардов евро Украина планирует направить на закупку военного оборудования;

30 миллиардов евро необходимы для бюджетной поддержки.

По условиям ЕС, Украина сможет закупать определенную военную продукцию в Великобритании и США, если аналогичные товары недоступны в ЕС или могут быть доставлены быстрее.

Лондон настаивает на участии в покрытии процентов по кредиту вместе со странами ЕС. По оценкам, они составят около 20 миллиардов евро в течение семи лет.

Однако в решении Британии присоединиться к кредиту есть еще одна причина. Лондон и Брюссель хотят усилить сотрудничество в сфере обороны после угроз президента США Дональда Трампа в отношении НАТО, пишет Financial Times.

Речь идет о неоднократных заявлениях Дональда Трампа, в которых он ставил под сомнение готовность США безусловно выполнять обязательства перед союзниками по НАТО. В частности, он критиковал страны Альянса за недостаточные расходы на оборону и заявлял, что США могут не защищать таких партнеров.

Важно! Украине не придется возвращать средства ЕС, если Россия не выплатит репарации за нанесенный ущерб. Как пояснил экономист Сергей Фурса в комментарии 24 Канала, Евросоюз выбрал именно формат займа, хотя для Украины выгоднее было бы финансирование за счет замороженных российских активов. Однако Брюсселю пришлось искать компромиссное решение из-за давления как со стороны России, так и США.

Куда потратят первые средства кредита?

Украина уже во втором квартале этого года получит первый транш в рамках оборонного кредита ЕС объемом 90 миллиардов евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что начальное финансирование составит 6 миллиардов евро.

Первый пакет помощи будет сосредоточен прежде всего на развитии дронов. Всего по согласованным ЕС условиям в 2026 году Украина должна получить половину всего кредита – 45 миллиардов евро, из которых 28,3 миллиарда планируют направить на усиление обороноспособности армии.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета отметил, что эти средства пойдут прежде всего на закупку вооружения, в частности систем противовоздушной обороны.

По данным The Telegraph, Украина планирует использовать оборонное финансирование на приобретение американских систем ПВО Patriot, британских ракет Storm Shadow, развития собственных беспилотных технологий, а также другого необходимого вооружения.