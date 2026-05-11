Когда Украина получит первый транш по кредиту?

Зеленский заявил, что деньги ожидается в июне текущего года, о чем говорится в его Телеграмм-канале.

Читайте также ЕС и Британия ввели санкции против российских пропагандистских лагерей для украинских детей

Владимир Зеленский Президент Украины В июне мы ожидаем первые транши из Европейского пакета поддержки для Украины 90 миллиардов евро на 2 года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость.

Он добавил, что чиновники сейчас в активной работе с Европейской комиссией, чтобы "это не затягивалось".

Напомним, что Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в понедельник, 11 мая, что Европейский Союз может выделить первый транш уже вскоре. Об этом писала "Европейская правда".

Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выплатить первые средства,

– сказала Марта Кос.

Однако медиа, со ссылкой на собственные источники, опровергли этот тезис. В частности об этом написало "Общественное".

СМИ ссылались на собственные источники и сообщали, что деньги поступят не раньше июня.

В частности в тексте привели слова представителя Европейской комиссии Балажа Уйвари. Он говорил, что осталось сделать еще несколько шагов по кредита на 90 миллиардов евро.

Но мы настроены осуществить первое выделение средств в течение второго квартала, и мы это сделаем,

– подчеркнул Уйвари.

Речь идет о выплате около 9 миллиардов евро. Сумму распределят следующим образом:

5,9 миллиардов пойдут на оборонные цели;

а 3,2 миллиарда – в рамках Программы микрофинансовой помощи.

Заметьте! В начале Еврокомиссия получила первый перечень оборонных товаров. А следующие перечни пока обсуждаются.

Что еще известно о кредите для Украины?

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Украина получит первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год еще в этом квартале. Она добавила, что треть от 90 миллиардов евро пойдет на бюджетные нужды Украины. В то же время две трети направят на оборону Украины.

Эксперт Олег Пендзин объяснял, что европейцы связывали выделение кредита для Украины с действующей программой финансирования от Международного валютного фонда. Что это означает? Если МВФ приостановит свою программу, то Украина не сможет получить часть кредита от Евросоюза.

Речь идет о 30 миллиардах евро макрофинансовой помощи на 2026 и 2027 годы. А другая часть кредита – 60 миллиардов – будет предоставлена без условий.