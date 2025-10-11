Крім того, засудили останні російські атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на уряд Великої Британії, який опублікував головні досягнення телефонної розмови лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

Дивіться також Німецькі військові не можуть збивати дрони над країною через післявоєнну конституцію, – Politico

Про що домовились лідери щодо активів Росії?

Макрон, Стармер та Мерц провели телефонну розмову в п'ятницю, 10 жовтня. У ході спілкування вони домовилися просувати ініціативи з використання заморожених російських активів для підтримки України.

З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України та, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів,

– йдеться в заяві.

Лідери трьох країн засудили вторгнення Росії та останні удари по українській критичній інфраструктурі. Вони заявили про готовність посилити тиск на Москву.

Також наголошується, що країни "тісно співпрацюватимуть зі США" у питаннях використання російських активів.

Крім того, лідери погодилися розробляти додаткові механізми, які підвищать ціну війни для Кремля, зокрема заходи проти "тіньового флоту".

Останні новини про російські заморожені активи