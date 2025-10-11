Кроме того, осудили последние российские атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на правительство Великобритании, которое опубликовало главные достижения телефонного разговора лидеров Франции, Великобритании и Германии.
О чем договорились лидеры по активам России?
Макрон, Стармер и Мерц провели телефонный разговор в пятницу, 10 октября. В ходе общения они договорились продвигать инициативы по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
С этой целью мы готовы двигаться вперед в направлении скоординированного использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных Сил Украины и, таким образом, посадить Россию за стол переговоров,
– говорится в заявлении.
Лидеры трех стран осудили вторжение России и последние удары по украинской критической инфраструктуре. Они заявили о готовности усилить давление на Москву.
Также отмечается, что страны "будут тесно сотрудничать с США" в вопросах использования российских активов.
Кроме того, лидеры согласились разрабатывать дополнительные механизмы, которые повысят цену войны для Кремля, в частности меры против "теневого флота".
Последние новости о российских замороженных активах
Евросоюз давит на Бельгию, призывая разрешить использование замороженных активов россиян для выплат репараций Украине. В то же время Брюссель обеспокоен возможными финансовыми последствиями.
Украина может направить эти средства на усиление обороны и восстановление освобожденных территорий. По словам президента Владимира Зеленского, их также планируют использовать для производства оружия, защиты воздушного пространства и социальных потребностей украинцев.
Окончательное решение ЕС может принять во время заседания Совета 23 – 24 октября.