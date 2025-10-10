Чтобы изменить ситуацию, нужны поправки в действующие законы и даже в конституцию страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Германия не может сбивать дроны в собственном воздушном пространстве?

Как пояснил в комментарии для Politico председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп, нынешняя конституция ФРГ, принята после Второй мировой войны, фактически запрещает армии участвовать во внутренних операциях по безопасности. Бундесвер может сбивать беспилотники только над собственными военными объектами или оказывать помощь в виде разведданных и технической поддержки.

Нам необходимо внести поправки в законы, чтобы единственный, кто может этим заняться, а именно Бундесвер, также получил полномочия делать это,

– сказал он.

При этом формально право сбивать неизвестные дроны имеет немецкая полиция, однако, по словам депутата, она не обладает необходимыми техническими средствами для таких действий. Именно военные имеют современные системы обнаружения и уничтожения беспилотников.

Профессор публичного права Мюнхенского университета Бундесвера Катрин Грох объяснила, что строгие ограничения на внутреннее применение армии были введены после 1949 года, чтобы избежать возможных злоупотреблений силой – опыт Третьего Рейха глубоко повлиял на правовую культуру современной Германии. Нацистский режим использовал армию в своих целях внутри государства.

В то же время министр внутренних дел Александр Добриндт в конце сентября заявил о планах создать специальное полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками, а также национальный центр координации действий полиции, разведки и военных.

"Мир изменился, и больше нигде нет различия между внутренней и внешней безопасностью. Заглядывая в будущее, мы должны адаптировать положения нашей конституции к реальности", – подытожил Рёвекамп.

