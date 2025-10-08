Через приложение KatWarn людям прислали предупреждение о чрезвычайной опасности – их призвали не выходить из дома, держать окна и двери закрытыми, передает 24 Канал со ссылкой на Bild.
Смотрите также В Германии неизвестные обстреляли транспортный самолет Бундесвера, – Der Spiegel
Что известно об аварии на химзаводе в Германии?
Авария произошла на предприятии Schnarr Heinrich GmbH. Пожарные сообщили, что металлическая деталь упала в ванну с 6 литрами азотной кислоты. Это вызвало химическую реакцию и образование дыма.
На месте работали примерно 250 спасателей в защитных костюмах. Они откачивали кислоту в другую емкость, чтобы остановить реакцию.
Замеры воздуха показали, что вредных веществ в воздухе нет, даже на расстоянии нескольких километров от места аварии. Около 23:00 власти объявили отбой тревоги – опасности для населения больше не было.
Известно о 4 пострадавших – они получили легкие травмы.
Какие известны случаи аварий?
- В китайской провинции Шаньдун произошел взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical, что привело к большому клубу дыма над городом Гаоми.
- В сентябре произошлая авария фуникулера в Лиссабоне. Тогда погибло 16 человек, среди них украинец. Известно, что транспорт был технически исправен.
- На нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо, округ Лос-Анджелес, произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар.