По словам президента, Украина ведет переговоры с партнерами по энергетической и газовой поддержке. Готовность помочь уже выразили Нидерланды и Норвегия, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение.
Как союзники могут уменьшить российские обстрелы Украины?
Владимир Зеленский сообщил, что МИД Украины соберет послов государств, которые могут помочь с энергетическим вопросом.
Если соответствующие страны прикроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно меньше,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что Путин не умеет воевать без террора. По мнению Зеленского, оккупанты не имели бы ни одной ракеты и большинства дронов, а украинская энергетика не страдала, если бы Россия не могла покупать или любым другим способом завозить компоненты западного производства, компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Китая.
Глава государства выразил сожаление по поводу того, что до сих пор очень много осуществляется американских и европейских поставок критических компнентов в Россию. Речь идет не о десятках, а сотнях тысяч компонентов. Это все выливается в террор Украины и угрозы другим странам.
Последние обстрелы украинской энергетики
- В ночь с 5 на 6 октября россияне атаковали Харьковскую область дронами, повредив жилые дома и энергетическую инфраструктуру, оставив более 22 тысяч абонентов без света.
- Эпицентром ночной атаки на Черниговщину стал Ичнянский район. Там произошло попадание в энергетический объект.
- В ночь на 5 октября Россия осуществила самый массированный обстрел Львовщины за время войны. В частности, под ударом врага находился Львов. В городе частично исчез свет.