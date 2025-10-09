Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Как атака повлияла на движение поездов?

Укрзализныця предупредила украинцев об изменениях в маршрутах поездов.

Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение – пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем другими маршрутами,

– говорится в сообщении.

В частности, изменения касаются поездов регионального назначения:

895 Конотоп – Фастов;

888/887 Славутич – Киев-Волынский;

892 Фастов – Славутич.

Поезда пригородного сообщения сейчас курсируют до станции Носовка, с нее также осуществляется отправление.

Отмечается, что часть поездов дальнего следования едут в объезд к своим станциям назначения. Это касается направлений:

787 Терещенская – Киев;

786 Киев – Терещенская;

113 Харьков – Львов;

779 Сумы – Киев;

116 Киев – Сумы;

774 Жмеринка – Терещенская.

Пассажиров призвали следить за официальными сообщениями Укрзализныци.

Что известно об очередном обстреле Сумщины?