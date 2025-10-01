Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Що правоохоронці кажуть про ДТП?
У вівторок, 30 вересня, близько 20:00 працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на військовослужбовця, який переходив дорогу на пішохідному переході – він загинув на місці внаслідок отриманих травм.
За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані,
– наголосили в ДБР.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Смертельна ДТП у Чернігові: дивіться фото ДБР
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Наразі призначено низку експертиз. За результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.
ДТП в Україні: що відомо?
До слова, у Черкаській області депутат збив 79-річну жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла.
Військовослужбовець у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП на Сумщині, внаслідок якої одна жінка загинула, а інша – травмувалась.
Також відомо, що у Житомирі автомобіль Volkswagen збив на пішохідному переході 51-річного чоловіка. Внаслідок аварії він отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Загиблий був обласним прокурором.