Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Дивіться також На Тернопільщині п'яний працівник ТЦК влаштував кілька ДТП та погоню з поліцейськими

Що правоохоронці кажуть про ДТП?

У вівторок, 30 вересня, близько 20:00 працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на військовослужбовця, який переходив дорогу на пішохідному переході – він загинув на місці внаслідок отриманих травм.

За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані,

– наголосили в ДБР.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Смертельна ДТП у Чернігові: дивіться фото ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

ДТП в Україні: що відомо?