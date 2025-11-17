Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
Что известно о ДТП вблизи Галича?
В полиции рассказали, что 17 ноября около 7 часов к ним поступило сообщение о ДТП с пострадавшими вблизи Галича. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
"Авария произошла на дороге государственного значения Н-09 "Мукачево – Львов" с участием Mercedes Sprinter и Volkswagen Tiguan", – отметили правоохранители.
Как предварительно выяснили полицейские, за рулем легковушки был 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Більшівцівської территориальной общины.
В результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте происшествия, еще около 8 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу,
– заявили в полиции.
Последствия ДТП вблизи Галича на Прикарпатье / Фото полиции Ивано-Франковской области
Сейчас на месте продолжают работать полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
Где в Украине случались ДТП в последнее время?
В Фастове 6 ноября автомобиль Lanos, управляемый пьяным водителем, протаранил магазин. В результате этого была повреждена металлопластиковая конструкция.
В Киеве 5 ноября автобус врезался в электроопору. Пострадало 9 человек.
В селе Фрага в Ивано-Франковской области 31 октября судья Тернопольской области сбила двух пешеходов, один из которых погиб на месте. Против судьи открыто уголовное производство.