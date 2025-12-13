До цього зазначалось, що хлопець нападав на дівчат та приставляв їм до горла гострі предмети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "33-й новини", "20 хвилин" та Нацполіцію.

Що відомо про напади на дітей у Вінниці?

Обурені батьки вимагали дій від поліції та органів опіки на мітингу. Зауважимо, що у квітні 2025 року хлопця забирали від матері під соціальну опіку, але залишили без покарання. Тепер він повернувся і з осені тероризує дітей, нападаючи на них із ножем.

Одна із жертв повідомила, що він погрожував її вбити, якщо вона комусь розкаже. На її шиї залишились порізи, батьки звернулись до поліції. В іншому випадку нападника зупинила сусідка і їй він заявив, що "лякав заради забави" 10-річну дівчинку.

Батьки звернулись до поліції, але через вік нападника відповідальність поклали на його матір – їй лише призначили штраф. Де зараз перебуває агресивний підліток, не повідомляють, але батьки останньої жертви кажуть, що він повернувся до школи.

Мешканці мікрорайону та батьки постраждалих дітей заявляють про бездіяльність відповідних служб і органів, оскільки подібні ситуації вже мали місце раніше.

Як згадують батьки та місцеві активісти, цього хлопця раніше вже помічали у серії нападів на школярок. Тоді він підходив до дівчат-підлітків і, протиснувши ножиці до шиї, обрізав їм волосся. Ці випадки отримали резонанс серед батьків і правоохоронців Вінниці.

Проте оскільки хлопець був малолітнім, він не підлягав кримінальній відповідальності. За рішенням служб його забрали у матері та передали органам опіки для подальшого нагляду.

Через нинішній інцидент та, на думку батьків, недостатню реакцію служб, було оголошено організацію мітингу біля ліцею №12 – батьки й місцеві жителі закликали прийти, щоб привернути увагу влади до проблеми безпеки дітей.



Батьки зібрали мітинг, щоб звернути увагу на дії підлітка / Скриншот

Зрештою 15-річному хлопцю, який напав на 10-річну дівчинку, слідчі повідомили про підозру. За інформацією слідства, хлопець чекав поки дитина зайшла у під’їзд, підійшов до неї зі спини, приставив до шиї гострий предмет та подряпав.

Після цього він погрожував вбити її, якщо потерпіла комусь розповість. За результатами проведення процесуальних дій 12 грудня слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Нацполіції підтвердили, що у 13-річному віці хлопець вже притягувався до відповідальності за аналогічні протиправні дії та був поміщений до приймальника-розподільника. Тоді за рішенням суду йому призначили примусові заходи виховного характеру, оскільки на той момент він не досяг віку кримінальної відповідальності.

