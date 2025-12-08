Про це повідомив художній керівник колективу Василь Шеремета. Пише 24 Канал з посиланням на його фейсбук-сторінку.

Василь Шеремета розповів, що на артистів ансамблю "Гуцулія" напали на заправці ОККО в місті Шептицький, що на Львівщині. Інцидент трапився о 3 годині ночі.

Група з близько 6 агресивних молодиків та трьох "панянок" у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидала речі, провокувала конфлікт, а згодом – почала фізичне насильство. Це не була "бійка". Це був односторонній напад,

– зазначив він.

Артистів ансамблю "Гуцулія" побили / Фото з фейсбуку Василя Шеремети

За словами художнього керівника колективу, артисти намагалися владнати ситуацію та захищали дівчат. У результатів нападу учасники "Гуцулії" отримали серйозні травми. В адміністраторки забій ребер і сильний стрес.

Шеремета поділився, що в четвер артисти мають виїжджати на виступи до Польщі. Команда звернулася до поліції, однак чоловік наголосив, що до правоохоронців, які були на виклику, є серйозні питання.

На наявному відео та фото видно (просимо вибачення за нецензурну лексику), як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку,

– розповів Василь.

Художній керівник ансамблю додав, що артисти не роблять висновків, а ставлять питання та не шукають хайпу, а шукають справедливості. Він підкреслив, що йдеться про безпеку людей, довіру до правоохоронних органів і те, "чи можна в Україні безпечно пересуватися". Ансамбль очікує на об'єктивне та публічне розслідування інциденту.

Просимо розголосу. Просимо реакції. Бо мовчання – це дозвіл на повторення. А у цих "воїнів" це не перший подвиг,

– підсумував Шеремета.

Невідомі напали на ансамбль "Гуцулія": дивіться відео (присутня нецензурна лексика)

Що відомо про ансамбль "Гуцулія"?