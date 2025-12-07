Олексій Кузнєцов не припинив співати, однак його кар'єра з того часу розвивалась по-різному. Де зараз перебуває зірка "Х-Фактора" та що відомо про його життя – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Звідки родом Олексій Кузнєцов?
Олексій Кузнєцов народився у місті Макіївка, що в Донецькій області. З самого дитинства він проявляв співочий талант, а в 12 років зрозумів, що хоче бути оперним артистом. Навчався у музичній школі та закінчив клас гітари.
Після завершення школи Олексій вступив до Донецького музичного училища на академічний вокал. Ще під час навчання пішов стажуватися у Донецькому театрі опери й балету.
Участь в "Х-Факторі" та початок музичної кар'єри
У віці 19 років Олексій Кузнєцов взяв участь у донецькому кастингу першого сезону шоу "Х-Фактор". Після його виконання композиції Adagio зала аплодувала стоячи, а судді сказали хлопцю чотири "так".
Олексій Кузнєцов – Adagio: дивіться відео онлайн
Юний вокаліст потрапив у команду співачки Йолки (російська артистка родом з Ужгорода, яка зараз мовчить про війну). Він демонстрував неймовірні результати на проєкті, а в фіналі заспівав у дуеті з італійським виконавцем Алессандро Сафіна. Олексію вдалося здобути перемогу та виграти 2 мільйони гривень.
Після тріумфу на телебаченні Олексій Кузнєцов продовжував розвиватися у музичній сфері. Він надалі брав уроки вокалу, відвідував майстер-класи світових артистів, стажувався за кордоном, здобував досвід в операх, академіях та консерваторіях.
Брав участь і в важливих подіях: виконав Гімн України на відкритому тренуванні команди на Євро-2012, виступав перед матчем "Шахтаря" у 2021 та боксерськими поєдинками.
Олексій Кузнєцов – Гімн України: дивіться відео онлайн
Важливою частиною життя Олексія Кузнєцова залишався спорт. У 17 років він став майстром спорту з боксу – і не залишив це заняття до сьогодні. Крім того, займався кросфітом, брав участь у різних видах змагань.
Що відомо про сім'ю та переїзд до США?
Ще до "Х-Фактора" Олексій Кузнєцов познайомився з балериною Катериною Семеновою, яка викладала балет та підпрацьовувала моделлю. Згодом у пари закрутився роман, вони одружилися.
Приблизно у 2015 році подружжя вирішило емігрувати до США та почати своє життя з нового аркуша. Основною причиною переїзду Олексій називав те, що йому було важко розвивати кар'єру в Україні. Чоловік у 2019 році зізнався, що реалізуватися в Америці йому простіше.
В Україні дуже слабко розвинена класична музика. Хоча театри й артисти намагаються залучити все більше і більше нових слухачів, система, за якою вони працюють, вже давно застаріла. В Україні є багато талантів, більшість з яких живуть і виступають за кордоном. Я вважаю це неправильним,
– казав артист.
На Різдво 2023 року у пари народився син.
Олексій Кузнєцов з сином: відео
Додамо, що у жовтні 2021 року Олексій Кузнєцов розповів, що його мама залишилась жити в окупованій частині Донецької області. Вона не захотіла переїжджати до України. У коментарях під одним з нещодавніх дописів співак зізнався, що його матері не стало.
Де зараз Олексій Кузнєцов?
На початку повномасштабного вторгнення Олексій Кузнєцов не відмовчався, засудив Росію та продемонстрував підтримку рідній країні. Він з колегами заснував благодійний фонд HelpUkraine.
Співак особисто приїхав до України, волонтерив, перевозив гуманітарну допомогу. Та чи функціонує фонд зараз – невідомо.
Олексій Кузнєцов залишається у США та продовжує працювати там як артист, спортсмен і батько. Він своїм прикладом доводить – талановита людина талановита у всьому. Адже продовжує співати та часто виступає у Нью-Йорку. Також розвивається як спортсмен, боксер, є тренером.
Зараз Олексій веде соцмережі англійською. Але українські шанувальники про нього не забувають і продовжують підтримувати в коментарях.