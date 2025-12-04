Власниками нової юридичної особи продакшну є семеро людей, які так чи інакше відіграють важливу роль у команді "Кварталу 95". 24 Канал розповість, що відомо про найбільш медійних власників студії і де вони перебувають зараз.

Зверніть увагу Хто така Ірина Пікалова, яка отримала частку у новій компанії "Кварталу 95" і є кумою Зеленських

Власниками ТОВ "Квартал ЮА" є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%).

Сергій Шефір – колишній сценарист і продюсер "Кварталу 95". Коли Володимир Зеленський став президентом, Шефір був його першим помічником. У 2024 році Сергія Шефіра було звільнено з посади, однак сам чоловік зазначив, що він залишається "в команді президента".

Ірина Пікалова – колишня дружина Олександра Пікалова, яка також є частиною команди "кварталівців" та обіймала посаду виконавчого директора.

Сергій Казанін

Актора більше знають як Степана Казаніна. Це ім'я "причепилось" до нього в університеті, тож зараз лиш рідні називають його Сергієм. Він народився у Росії, де грав у КВК. Беручи участь у київській лізі, познайомився з командою "кварталівців" та долучився до неї.

Зараз він залишається в Україні та продовжує виступати як актор "Кварталу 95". Окрім того, займається евакуацією дітей з прифронтових регіонів.



Актори "Кварталу 95" / Фото з інстаграму

Євген Кошовий

Євген Кошовий завжди був одним з головних облич "Кварталу". Він народився у Харківській області, згодом жив в Алчевську. Після вступу до команди "95 Кварталу" став не лише професійним гумористом, але й актором – зіграв у багатьох фільмах і телепроєктах.

У 2019 обійняв посаду художнього керівника студії "Квартал 95", ведучим "Ліги сміху", замінивши Зеленського. Зараз він продовжує гумористичну діяльність та займається волонтерством, адже є амбасадором кількох благодійних організацій.



Актори "Кварталу 95" / Фото з інстаграму

Юрій Крапов

Актор народився у Кривому Розі, виступав у театрі естрадних мініатюр з Юрієм Корявченковим. Згодом теж долучився до команди "Кварталу". На сцені перевтілювався у різних політиків – Віктора Ющенка, Леоніда Кучму, Петра Порошенка та інших.

Юрій Крапов з обережністю ставиться до публічності (наприклад, зовсім не веде соцмережі), але зараз залишається учасником "Кварталу 95".



Актори "Кварталу 95" / Фото з інстаграму

Олександр Пікалов

Гуморист народився у Кривому Розі, у студентські роки грав у КВК, був учасником команди "Криворізька шпана". У 1997 разом з Зеленським і Манжосовим створив команду "95 Квартал". Після початку повномасштабної війни займався волонтерством, а згодом долучився до лав Нацгвардії України.

У мережі сумніваються, чи справді актор служить. Зараз він, ймовірно, перебуває в іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Але водночас концертує з "Кварталом". Як стверджував Євген Кошовий, Пікалов щоразу отримує дозвіл від командування на зйомки.



Актори "Кварталу 95" / Фото з інстаграму

Також серед власників компанії – Роман Маров. Він був у складі команди "Кварталу" ще з часів КВК, а після створення студії відійшов в авторську команду. Ймовірно, Маров належить до тих, хто створює гумористичні тексти та сценки для "кварталівців". Про Романа Марова не так багато інформації у мережі. Відомо, що він народився в Росії.