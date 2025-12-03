Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільської області.
Дивіться також Місце скорботи та тиші: який вигляд має 9-поверхівка у Тернополі через тиждень після атаки
Що відомо про інцидент із тиснявою у Тернополі?
За даними правоохоронців, інцидент із тиснявою стався 3 грудня на Театральному майдані у Тернополі. Це сталося в межах акції, яку влаштував один місцевий блогер.
Рекламуючи компанію з виготовлення суші, блогер запропонував глядачам, серед яких переважно були молодь та діти, безкоштовну їжу. Натовп молодих людей та підлітків почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовно бургер,
– зазначили у поліції.
Як з’ясувалося, їжу роздавав 20-річний тернополянин, котрий позиціонує себе як блогер, проводячи рекламу фірмі, що займається приготуванням суші. Наразі відомо про двох неповнолітніх дівчат, які зазнали травм через цю тисняву.
У Тернополі сталася тиснява під час роздачі бургерів: дивіться відео
"Діти доправлені до медичних закладів. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні поліцейських.
У тернопільському виданні terminovo додали, що йдеться про блогера з ніком Рідний. Зокрема, у його тікток-акаунті з'являлося відео про роздавання бургерів.
Раніше у Тернополі загинули та постраждали люди через атаку Росії
Російська армія 19 листопада масовано атакувала Тернопіль ракетами та дронами. Внаслідок цього один будинок був сильно зруйнований, а інший – суттєво пошкоджений.
Станом на 2 грудня, кількість жертв тодішньої атаки становить 36 осіб, серед них 7 дітей. Ще 94 людини постраждали, зокрема 18 дітей.
Саму багатоповерхівку, яка зазнала руйнувань через атаку, на вулиці Василя Стуса вирішили знести. Жителі будинку можуть отримати грошову компенсацію за житло за державною програмою "єВідновлення".