Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Що відомо про інцидент із тиснявою у Тернополі?

За даними правоохоронців, інцидент із тиснявою стався 3 грудня на Театральному майдані у Тернополі. Це сталося в межах акції, яку влаштував один місцевий блогер.

Рекламуючи компанію з виготовлення суші, блогер запропонував глядачам, серед яких переважно були молодь та діти, безкоштовну їжу. Натовп молодих людей та підлітків почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовно бургер,

– зазначили у поліції.

Як з’ясувалося, їжу роздавав 20-річний тернополянин, котрий позиціонує себе як блогер, проводячи рекламу фірмі, що займається приготуванням суші. Наразі відомо про двох неповнолітніх дівчат, які зазнали травм через цю тисняву.

У Тернополі сталася тиснява під час роздачі бургерів: дивіться відео

"Діти доправлені до медичних закладів. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні поліцейських.

У тернопільському виданні terminovo додали, що йдеться про блогера з ніком Рідний. Зокрема, у його тікток-акаунті з'являлося відео про роздавання бургерів.

