Зрештою, чутки прокоментували в Київському міському ТЦК та СП, передає 24 Канал. Військові запевняють, що під час перевірки документів чоловік поводився агресивно й намагався втекти.

Що відомо про мобілізацію вчителя в Києві?

Задля запобігання розповсюдженню викривленої інформації військові прокоментували інцидент на вулицях столиці. Під час перевірки документів чоловік нібито поводився агресивно та намагався втекти, тож його затримала Нацполіція.

Після оновлення даних у ТЦК та СП і проходження ВЛК громадянину роз'яснили необхідність дотримання правил військового обліку та порядок оформлення відстрочки від мобілізації. Опісля його відправили для збору необхідних документів.

Затримання чоловіка в Києві: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень,

– написали в ТЦК.

Зауважте! Для звернення громадян з проблемних питань діє гаряча лінія командування Сухопутних військ – 0800301937.

Що варто знати про ухилення від мобілізації?