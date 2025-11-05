Зрештою, чутки прокоментували в Київському міському ТЦК та СП, передає 24 Канал. Військові запевняють, що під час перевірки документів чоловік поводився агресивно й намагався втекти.
Що відомо про мобілізацію вчителя в Києві?
Задля запобігання розповсюдженню викривленої інформації військові прокоментували інцидент на вулицях столиці. Під час перевірки документів чоловік нібито поводився агресивно та намагався втекти, тож його затримала Нацполіція.
Після оновлення даних у ТЦК та СП і проходження ВЛК громадянину роз'яснили необхідність дотримання правил військового обліку та порядок оформлення відстрочки від мобілізації. Опісля його відправили для збору необхідних документів.
Затримання чоловіка в Києві: дивіться відео
(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)
Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень,
– написали в ТЦК.
Зауважте! Для звернення громадян з проблемних питань діє гаряча лінія командування Сухопутних військ – 0800301937.
Що варто знати про ухилення від мобілізації?
З січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 19 273 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації, однак 7 902 справи вже закрито. Упродовж 2022 – 2024 років засуджено 1 734 людини.
Серед найпоширеніших порушень правил військового обліку – неявка за повісткою в ТЦК і СП, а також непроходження ВЛК.
Адміністративна відповідальність передбачає штраф від 17 до 25 тисяч гривень, тоді як кримінальна – до 5 років ув'язнення.