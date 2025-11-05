Водночас кількість засуджених за це правопорушення в рази менша. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
Скільки людей в Україні ухилилися від мобілізації?
В Офісі генерального прокурора на запит "Української правди" зазначили, що з січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 19 273 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації (стаття 336 ККУ). Серед них 7 902 справи закрито.
Згідно з відкритими даними на Вебпорталі "Судова влада України", упродовж 2022 – 2024 років засуджено 1 734 порушники. Інформація щодо вироків за 2025 рік ще не облікована.
Статистика кримінальних справ і вироків за ухилення від мобілізації / Інфографіка "Української правди"
Ухилення від мобілізації в Україні: коротко про головне
Ухилення від мобілізації в Україні під час воєнного стану карається штрафами та позбавленням волі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану або при повторному порушенні передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень; для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 гривень.
Окрім цього, українці іноді самовільно залишають частину. За даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрито понад 280 тисяч кримінальних справ за дезертирство та СЗЧ.
Проте військовим, які самовільно залишили частину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі згідно з частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Спрощений механізм повернення до частин без покарання більше не діє.