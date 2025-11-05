В то же время количество осужденных за это правонарушение в разы меньше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Смотрите также В Раде определили, кто из контрактников сможет получить отсрочку от мобилизации на год
Сколько людей в Украине уклонились от мобилизации?
В Офисе генерального прокурора на запрос "Украинской правды" отметили, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 19 273 уголовных производств за уклонение от мобилизации (статья 336 УК). Среди них 7 902 дела закрыты.
Согласно открытым данным на Веб-портале "Судебная власть Украины", в течение 2022 – 2024 годов осуждены 1 734 нарушителя. Информация о приговорах за 2025 год еще не учтена.
Статистика уголовных дел и приговоров за уклонение от мобилизации / Инфографика "Украинской правды"
Уклонение от мобилизации в Украине: коротко о главном
Уклонение от мобилизации в Украине во время военного положения наказывается штрафами и лишением свободы. За нарушение правил воинского учета во время военного положения или при повторном нарушении предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен; для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.
Кроме этого, украинцы иногда самовольно оставляют часть. По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украине открыто более 280 тысяч уголовных дел за дезертирство и СЗЧ.
Однако военным, которые самовольно оставили часть, грозит наказание в виде лишения свободы согласно части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Упрощенный механизм возвращения в части без наказания больше не действует.