В то же время количество осужденных за это правонарушение в разы меньше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Сколько людей в Украине уклонились от мобилизации?

В Офисе генерального прокурора на запрос "Украинской правды" отметили, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 19 273 уголовных производств за уклонение от мобилизации (статья 336 УК). Среди них 7 902 дела закрыты.

Согласно открытым данным на Веб-портале "Судебная власть Украины", в течение 2022 – 2024 годов осуждены 1 734 нарушителя. Информация о приговорах за 2025 год еще не учтена.



Статистика уголовных дел и приговоров за уклонение от мобилизации / Инфографика "Украинской правды"

Уклонение от мобилизации в Украине: коротко о главном