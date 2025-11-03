24 Канал розповідає, із якими хворобами в Україні не мобілізують згідно з наказом Міноборони №402, та пояснює, як саме можна отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

З якими хворобами не беруть до війська?

У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним:

бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;

туберкульоз;

важкі гепатити;

інфекції статевої системи;

ВІЛ і СНІД;

онкологія з метастазами;

анемія та інші хвороби крові;

цукровий діабет;

захворювання щитоподібної залози;

важкі психічні хвороби;

алкоголізм і наркозалежність;

менінгіт та енцефаліт;

хвороби центральної нервової системи;

епілепсія з частими нападами;

важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;

глаукома двох очей;

хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;

серцева недостатність;

гіпертонія 2 стадії;

ішемічна хвороба серця;

геморой;

стеноз і парез гортані;

хронічні хвороби легень;

бронхіальна астма;

тяжкі порушення прикусу;

важкі недуги травної системи, печінки, нирок;

грижі;

важкі хвороби шкіри;

захворювання кісток і суглобів;

деформації кінцівок, плоскостопість;

ампутація кінцівки;

хвороби хребта;

захворювання чоловічих статевих органів;

вроджені вади розвитку;

наслідки травм і операцій.

Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.

Військовозобов'язаний, який хоче оформити відстрочку через стан здоров'я має пройти ВЛК. Комісія видає направлення до відповідних спеціалістів, після чого на основі результатів аналізів, обстежень та скарг пацієнта – ухвалює рішення про придатність до служби.

Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення:

повна непридатність до військової служби (А);

обмежена придатність – служба лише в ТЦК, медичних, навчальних чи логістичних підрозділах (Б);

повна придатність до служби (В);

тимчасова непридатність із необхідністю лікування та повторного огляду (Г).

Як подати документи на відстрочку?

З листопада 2025 року військовозобов'язані чоловіки замість ТЦК можуть подавати свої документи на відстрочку до ЦНАПу, чиї співробітники вже самі контактують із військкоматом.

Ці правила поширюються і на чоловіків із серйозними захворюваннями. Знаючи, які хвороби дають право на відстрочку, вони можуть отримати статус "непридатний до військової служби".

