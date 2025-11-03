24 Канал розповідає, із якими хворобами в Україні не мобілізують згідно з наказом Міноборони №402, та пояснює, як саме можна отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.
З якими хворобами не беруть до війська?
У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним:
- бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;
- туберкульоз;
- важкі гепатити;
- інфекції статевої системи;
- ВІЛ і СНІД;
- онкологія з метастазами;
- анемія та інші хвороби крові;
- цукровий діабет;
- захворювання щитоподібної залози;
- важкі психічні хвороби;
- алкоголізм і наркозалежність;
- менінгіт та енцефаліт;
- хвороби центральної нервової системи;
- епілепсія з частими нападами;
- важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;
- глаукома двох очей;
- хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;
- серцева недостатність;
- гіпертонія 2 стадії;
- ішемічна хвороба серця;
- геморой;
- стеноз і парез гортані;
- хронічні хвороби легень;
- бронхіальна астма;
- тяжкі порушення прикусу;
- важкі недуги травної системи, печінки, нирок;
- грижі;
- важкі хвороби шкіри;
- захворювання кісток і суглобів;
- деформації кінцівок, плоскостопість;
- ампутація кінцівки;
- хвороби хребта;
- захворювання чоловічих статевих органів;
- вроджені вади розвитку;
- наслідки травм і операцій.
Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.
Військовозобов'язаний, який хоче оформити відстрочку через стан здоров'я має пройти ВЛК. Комісія видає направлення до відповідних спеціалістів, після чого на основі результатів аналізів, обстежень та скарг пацієнта – ухвалює рішення про придатність до служби.
Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення:
- повна непридатність до військової служби (А);
- обмежена придатність – служба лише в ТЦК, медичних, навчальних чи логістичних підрозділах (Б);
- повна придатність до служби (В);
- тимчасова непридатність із необхідністю лікування та повторного огляду (Г).
Як подати документи на відстрочку?
З листопада 2025 року військовозобов'язані чоловіки замість ТЦК можуть подавати свої документи на відстрочку до ЦНАПу, чиї співробітники вже самі контактують із військкоматом.
Ці правила поширюються і на чоловіків із серйозними захворюваннями. Знаючи, які хвороби дають право на відстрочку, вони можуть отримати статус "непридатний до військової служби".
Що змінилося у правилах мобілізації з листопада?
Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку. Однак тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 днів і надається лише раз на рік.
З 1 листопада українці можуть подавати заяву на відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+ або у ЦНАПах. Звертатись безпосередньо у ТЦК тепер не потрібно.
В Міноборони розширили перелік відстрочок від мобілізації. Відтепер її можуть оформити батьки, які самостійно виховують дитину.