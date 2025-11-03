24 Канал розповідає, із якими хворобами в Україні не мобілізують згідно з наказом Міноборони №402, та пояснює, як саме можна отримати відстрочку від служби за станом здоров'я.

З якими хворобами не беруть до війська?

У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним:

  • бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;
  • туберкульоз;
  • важкі гепатити;
  • інфекції статевої системи;
  • ВІЛ і СНІД;
  • онкологія з метастазами;
  • анемія та інші хвороби крові;
  • цукровий діабет;
  • захворювання щитоподібної залози;
  • важкі психічні хвороби;
  • алкоголізм і наркозалежність;
  • менінгіт та енцефаліт;
  • хвороби центральної нервової системи;
  • епілепсія з частими нападами;
  • важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;
  • глаукома двох очей;
  • хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;
  • серцева недостатність;
  • гіпертонія 2 стадії;
  • ішемічна хвороба серця;
  • геморой;
  • стеноз і парез гортані;
  • хронічні хвороби легень;
  • бронхіальна астма;
  • тяжкі порушення прикусу;
  • важкі недуги травної системи, печінки, нирок;
  • грижі;
  • важкі хвороби шкіри;
  • захворювання кісток і суглобів;
  • деформації кінцівок, плоскостопість;
  • ампутація кінцівки;
  • хвороби хребта;
  • захворювання чоловічих статевих органів;
  • вроджені вади розвитку;
  • наслідки травм і операцій.

Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.

Військовозобов'язаний, який хоче оформити відстрочку через стан здоров'я має пройти ВЛК. Комісія видає направлення до відповідних спеціалістів, після чого на основі результатів аналізів, обстежень та скарг пацієнта – ухвалює рішення про придатність до служби.

Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення:

  • повна непридатність до військової служби (А);
  • обмежена придатність – служба лише в ТЦК, медичних, навчальних чи логістичних підрозділах (Б);
  • повна придатність до служби (В);
  • тимчасова непридатність із необхідністю лікування та повторного огляду (Г).

Як подати документи на відстрочку?

З листопада 2025 року військовозобов'язані чоловіки замість ТЦК можуть подавати свої документи на відстрочку до ЦНАПу, чиї співробітники вже самі контактують із військкоматом.

Ці правила поширюються і на чоловіків із серйозними захворюваннями. Знаючи, які хвороби дають право на відстрочку, вони можуть отримати статус "непридатний до військової служби".

