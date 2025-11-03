Серед тих, хто має право на звільнення від військової служби: опікуни осіб, визнаних судом недієздатними та члени сім'ї другого (або третього, якщо перший і другий відсутні або самі потребують постійного догляду за висновком ЛКК) ступеня споріднення, що доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи, передає 24 Канал.

Що потрібно, аби отримати відстрочку від мобілізації для опіки за родичем?

Військовий за контрактом Олександр поцікавився на порталі "Юристи.UA", чи може він звільнитися з військової служби для доглядом за дядьком. Чоловік пояснив, що його дядько – учасник бойових дій із ампутацією ноги. Окрім рідної сестри, яка у похилому віці і хворіє, інших родичів він не має.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що Олександрові буде важко звільнитися з військової служби.

По-перше, його дядько є непрацездатним, а не недієзатним. Недієздатність встановлюється лише в суді та за наявності психічного розладу. Непрацездатність встановлюється внаслідок наявності інвалідності.

По-друге, якщо у рідної сестри немає довідки ЛКК про потребу у постійному догляді, то вона має першочерговий обов'язок доглядати за дядьком.

Отже, головними умовами для звільнення є:

наявність у дядька інвалідності І або ІІ групи;

необхідність постійного догляду за дядьком, про це повинно бути зазначено у довідці МСЕК або ЛКК;

відсутність членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення або якщо вони самі потребують постійного догляду на підставі довідки ЛКК.

Якщо хоч якийсь пункт не виконується, то звільнитись за доглядом не вдасться.

Іншою підставою для звільнення є опіка. Але отримати її буде не легко, адже потрібно довести суду, що дядько має хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого він не здатний усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, а інші родичі дядька не можуть здійнювати опіку.

