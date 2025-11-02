Про це повідомили в технічній підтримці електронної системи управління освітою зі збору, зберігання, управління, використання даних у сфері освіти. Про це інформує 24 Канал.

Як учителю підтвердити відстрочку?

Відповідна опція з'явилась в електронних кабінетах директорів, які працюють із системою АІКОМ-2.

Тепер директори закладів освіти зможуть виконати підтвердження умов відстрочки педагога, поставивши відповідну позначку.

Встановити таку позначку може лише керівник закладу освіти або опорного закладу, але не керівник філій чи адміністратор.

Водночас нові відстрочки за допомогою цього процесу не ініціюють. Тобто директор може лише продовжити чинні.

Для виконання продовження відстрочки картка працівника має бути додана в системі з правильним РНОКПП та коректними паспортними даними.

Важливо! Викладачі та вчителі, які працюють у школах, училищах, коледжах повинні мати навантаження не менше ніж 0,75 ставки за основним місцем роботи, щоб отримати відстрочку.

Також через процес "Оновлення інформації" про працівника має бути зазначений тип залучення "повне залучення".

Після збереження і підписання процесу КЕПом, інформацію про вчителів-чоловіків передаватимуть для Міністерства оборони України.

Чи продовжують відстрочки автоматично?