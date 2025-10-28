Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника держави.
Держава планує підвищення зарплати вчителям?
Учителі та викладачі вищих освітніх закладів у 2026 році отримуватимуть вищі заробітні плати. На нараді з урядовцями Володимир Зеленський визначив одним з пріоритетних завдань на наступний рік збільшення фінансування на освіту й зокрема – на виплати працівникам.
Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати й учителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти,
– зазначив Зеленський.
Зеленський провів нараду щодо фінансування різних сфер
За дорученням президента міністр фінансів України Сергій Марченко повинен визначити основні потреби людей, на які можна було б спрямувати кошти від заморожених російських активів. Наприклад, фінансування можуть збільшити на потреби ветеранів і на інші важливі сфери.
Кошти також будуть надані для сфери культури. З цим питанням, за словами Володимира Зеленського, можуть допомогти інші країни, які погодилися надати фінансування.
На нараді також обговорили проблематику у сфері охорони здоровʼя – ціни на ліки та їхню доступність.
Що ще відомо про підвищення зарплати вчителям і викладачам?
Держава заклала в бюджет на 2026 рік в бюджеті додаткові 53 мільярди гривень, аби була можливість підвищити заробітні плати працівникам сфери освіти. Однак міністерство ще не назвало суми, які вчителі будуть отримувати після запровадження змін.
Бюджетний комітет Верховної Ради України рекомендував уряду розробити нову модель оплати праці вчителів, щоб розмір винагороди за роботу підвищився на 50%.
Раніше очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак пропонував, щоб заробітна плата для вчителів у 2026 році складала три "мінімалки".