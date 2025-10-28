Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника держави.

До теми Рада погодила Держбюджет-2026 у першому читанні: для освіти – рекордне фінансування

Держава планує підвищення зарплати вчителям?

Учителі та викладачі вищих освітніх закладів у 2026 році отримуватимуть вищі заробітні плати. На нараді з урядовцями Володимир Зеленський визначив одним з пріоритетних завдань на наступний рік збільшення фінансування на освіту й зокрема – на виплати працівникам.

Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати й учителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти,

– зазначив Зеленський.

Зеленський провів нараду щодо фінансування різних сфер

За дорученням президента міністр фінансів України Сергій Марченко повинен визначити основні потреби людей, на які можна було б спрямувати кошти від заморожених російських активів. Наприклад, фінансування можуть збільшити на потреби ветеранів і на інші важливі сфери.

Кошти також будуть надані для сфери культури. З цим питанням, за словами Володимира Зеленського, можуть допомогти інші країни, які погодилися надати фінансування.

На нараді також обговорили проблематику у сфері охорони здоровʼя – ціни на ліки та їхню доступність.

Що ще відомо про підвищення зарплати вчителям і викладачам?