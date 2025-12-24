В декабре ввели некоторые изменения в правилах бронирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Смотрите также Зарплатный порог для получения брони: кого не касаются новые правила

В частности, действуют следующие нововведения:

Работники критически важных предприятия могут получить отсрочку, однако при условии достаточно зарплаты. С 1 января 2026 года зарплатные требования изменятся:

В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.

В Верховной Раде планируют закрыть образовательную лазейку для мужчин, которые используют обучение в колледжах для уклонения от мобилизации. С 2024 года значительное количество мужчин старше 25 лет поступает в колледжи.