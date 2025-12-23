Об этом Ольга Решетилова рассказала в интервью "Главкому", передает 24 Канал.
Берут ли в армию с проблемами со здоровьем?
Военный омбудсмен заявила, что требования к состоянию военнообязанных значительно снизили из-за якобы дефицита личного состава. В качестве примера она привела действующую редакцию приказа №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Она также отметила, что проблемы со здоровьем должны отображаться в учетных данных военнообязанного.
ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья на данный момент. Если нет явных признаков заболевания, военнослужащего признают годным к службе,
– объяснила Решетилова.
Омбудсмен подчеркнула, что ответственность за это лежит на самих военнообязанных. А именно, по словам Решетиловой, серьезные заболевания, несовместимые со службой, нужно заранее внести в военный билет и Единый государственный реестр призывников.
Отмечается, что это можно сделать через ТЦК или онлайн загрузить медицинское заключение. После этого информация должна появиться в военном билете и приложении Резерв+.
К чему приводит такая служба?
Из-за снижения требований к здоровью, продолжила Решетилова, в армию попадают люди с разным состоянием здоровья. А служба в дальнейшем влияет на него.
Поэтому – так, на сегодня в армию попадают далеко не все здоровые люди. И ясно, что физическая нагрузка, стрессовые ситуации очень часто ухудшают состояние их здоровья,
– заявила омбудсмен.
Последние новости мобилизации
Военнообязанные находятся в запасе до 60 лет. До этого возраста они могут быть мобилизованы при условии пригодности к службе.
Ранее сообщалось, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью всех групп имеют право выезжать за границу. Также разрешено пересечение границы тем, кто сопровождает людей с инвалидностью при определенных условиях.
С 1 января 2026 года увеличится уровень минимальной зарплаты для получения бронирования в Украине. Он вырастет до 21 617,5 гривен.