Офицеры запаса также подлежат мобилизации. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на ответ юриста Владислава Дерия на портале "Юристи.UA".

Кого могут мобилизовать?

Юрист объяснил на примере младшего офицера запаса, который интересовался, имел ли право быть исключенным из воинского учета по достижении 45 лет. Специалист объяснил, что достижение этого возраста не является основанием для автоматического снятия с воинского учета.

Если офицер, не достигший 60 лет, годен к службе и не имеет законных оснований для отсрочки, его могут призвать в ряды ВСУ. Избежать мобилизации могут только те, кто имеет право на отсрочку, например по состоянию здоровья или по другим предусмотренным законом причинам.

