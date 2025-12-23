Мужчины 25+ массово поступают в колледжи: в Раде хотят перекрыть образовательную лазейку уклонистам

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По словам нардепа, в Раде намерены перекрыть эту лазейку.
Где учатся мужчины 25+?
Бабак заявил, что ранее удалось перекрыть доступ к высшему образованию тем военнообязанным, которые стремились обучение использовать для получения отсрочки. Эффективность принятых решений подтвердили результаты поступления 2024 – 2025 годов. Однако в это время среди мужчин старше 25 лет резко возрос интерес к обучению в колледжах.
В 2024 году больше всего мужчин 25+ поступили именно на этот уровень образования – 55 581 человек. В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже меньше – 24 819 поступающих,
– сообщил Бабак.
И добавил, что образование надо использовать по назначению.
Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед выполнением воинского долга, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения,
– заявил нардеп.
Что известно об обучении мужчин 25+?
- Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, что в 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы.
- Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.
- По его словам, есть колледжи, где почти все новые студенты – военнообязанные в возрасте более 25 лет.
- Студенты в возрасте 25+ идут и в вузы, но там масштабы меньше.
- Больше всего студентов в возрасте 25+ учатся на контракте. Такие абитуриенты чаще идут на самые дешевые специальности.
- В Службе отметили, что эти студенты получают образование для отсрочки от мобилизации.
- В Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и вузов. В этих учебных заведениях зафиксировали аномальный рост количества студентов старше 25 лет.