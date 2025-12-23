Чоловіки 25+ масово вступають до коледжів: у Раді хочуть перекрити освітню лазівку ухилянтам

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За словами нардепа, у Раді мають намір перекрити цю лазівку.
Бабак заявив, що раніше вдалося перекрити доступ до вищої освіти тим військовозобов'язаним, які прагнули навчання використати для отримання відстрочки. Ефективність ухвалених рішень підтвердили результати вступу 2024 – 2025 років. Однак у цей час серед чоловіків старше 25 років різко зросло зацікавлення навчанням у коледжах.
У 2024 році найбільше чоловіків 25+ вступили саме на цей рівень освіти – 55 581 особа. У 2025 році ця закономірність збереглася, але вже менше – 24 819 вступників,
– повідомив Бабак.
І додав, що освіту треба використовувати за призначенням.
Тож працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення перед виконанням військового обов'язку, щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обов'язково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану,
– заявив нардеп.
Що відомо про навчання чоловіків 25+?
- Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, що у 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів.
- Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
- За його словами, є коледжі, де майже всі нові студенти – військовозобов'язані віком понад 25 років.
- Студенти віком 25+ ідуть і до вишів, але там масштаби менші.
- Найбільше студентів віком 25+ навчаються на контракті. Такі вступники частіше йдуть на найдешевші спеціальності.
- У Службі зауважили, що ці студенти здобувають освіту задля відстрочки від мобілізації.
- В Україні планують перевірити ще близько 50 коледжів та вишів. У цих закладах освіти зафіксували аномальне зростання кількості студентів віком понад 25 років.