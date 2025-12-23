Чоловіки 25+ масово вступають до коледжів: у Раді хочуть перекрити освітню лазівку ухилянтам

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За словами нардепа, у Раді мають намір перекрити цю лазівку.

Читайте Раніше був недобір, а зараз – ажіотаж: куди активно вступають чоловіки 25+

Де вчаться чоловіки 25+?

Бабак заявив, що раніше вдалося перекрити доступ до вищої освіти тим військовозобов'язаним, які прагнули навчання використати для отримання відстрочки. Ефективність ухвалених рішень підтвердили результати вступу 2024 – 2025 років. Однак у цей час серед чоловіків старше 25 років різко зросло зацікавлення навчанням у коледжах.

У 2024 році найбільше чоловіків 25+ вступили саме на цей рівень освіти – 55 581 особа. У 2025 році ця закономірність збереглася, але вже менше – 24 819 вступників,

– повідомив Бабак.

І додав, що освіту треба використовувати за призначенням.

Тож працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухилення перед виконанням військового обов'язку, щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обов'язково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану,

– заявив нардеп.

Що відомо про навчання чоловіків 25+?