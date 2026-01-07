Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, что противник рассредоточил боеприпасы, отказался от открытого хранения и усилил фортификационную защиту складских помещений.

Научились ли россияне защищать арсеналы от дронов?

Важно! Дальнобойные беспилотники СБУ нанесли удары по арсеналу ГРАУ в Костромской области и нефтебазе "Геркон Плюс" в Липецкой области, что привело к взрывам и пожарам.

Россия официально не разглашает данные о запасах на арсенале, но проектную мощность можно оценить по площади объекта. Исходя из известных характеристик других пораженных арсеналов, в частности 51-го, и учитывая площадь 100-го, его проектная вместимость составляет примерно 150 тысяч тонн боеприпасов.

"Это очень условная цифра, которая дает лишь общее представление о возможных объемах хранения. Фактически там могло быть и больше, поскольку по спутниковым снимкам видно, что россияне не придерживаются нормативов хранения, установленных еще в советское время", – объяснил Катков.

В то же время реальные запасы могли быть и значительно меньше.

Из спутниковых снимков пожара видно, что полностью уничтожить арсенал не удалось. В отличие от удара по Торопцу, где произошла мгновенная цепная детонация всего объекта.

Это могло произойти из-за неполного заполнения арсенала или из-за совершенствования российской системы защиты. Противник делает выводы из наших ударов и внедряет контрмеры. Все это усложняет задачу уничтожить весь арсенал небольшим количеством дронов,

– объяснил Катков.

