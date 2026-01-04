Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна.
Читайте также Москву атакуют беспилотники: закрылись почти все аэропорты
Что происходит на Курщине?
Александр Хинштейн заявил, что дроны якобы атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района.
По его словам, в результате повреждений было нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах Курщины.
Под отключение электроэнергии попало 115 населенных пунктов – это более 11 тысяч потребителей,
– пожаловался Хинштейн.
Чиновник также утверждает, что подачу электричества якобы восстановят в ближайшее время.
Удары по России продолжаются: последние новости
Ночью 2 января беспилотники атаковали Самарскую область России, в частности город Новокуйбышевск. Под ударом могли быть два нефтеперерабатывающих завода – Новокуйбышевский и Куйбышевский.
Украинские дроны атаковали Ильский НПЗ и установку подготовки нефти "Альметьевская", вызвав пожары. Это стало первыми подобными атаками в 2026 году.
Утром 26 декабря в Кореневске Краснодарского края произошел взрыв возле места дислокации 47-й ракетной бригады вооруженных сил России. Впоследствии стало известно, что ГУР МО Украины нанесло удар по технике и личному составу оккупантов.