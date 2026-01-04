Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что некоторые беспилотники сбивают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Росавиацию, Сергея Собянина и российские мониторинговые телеграмм-каналы.

Смотрите также Грохот на Кубани: ГУР поразили ракетную бригаду России, которая обстреливала гражданских украинцев

Что известно об атаке дронов на Москву?

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская ПВО сбила 23 беспилотника, летевших на российскую столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

По данным мониторинговых каналов, в сторону Москвы летело 50 БпЛА.

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Калуга, Внуково, Домодедово, Жуковский и Ярославль, сообщили в Росавиации. По Внуково, то некоторые рейсы осуществляются, поскольку согласованы со спецорганами.

Сервисы отслеживания полетов показывают, что в Москве работает только 1 аэропорт – Шереметьево.

Атака дронов на Москву: смотрите видео

Вчера дроны тоже атаковали Москву