Так, начиная с шести вечера, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 беспилотниках, которые якобы были сбиты на подлете к столице, передает 24 Канал.
Что известно об атаке дронов на Москву?
Между тем в Росавиации уточнили, что аэропорты Внуково и Жуковский закрыты. Задержаны 107 рейсов на прилет и 38 на вылет.
Местные жители говорят, что слышали взрывы над Зеленоградом и Лобней.
Справка: Зеленоград – административный округ города Москва, на северо-запад от центра столицы, примерно в 35 – 40 километрах от Кремля. Фактически это город – спутник Москвы. Лобня – отдельный город в Московской области, расположен к северу от Москвы недалеко от международного аэропорта Шереметьево.
Также росСМИ пишут, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха "Ветро Вилладж" в Новой Москве. Возгорания не произошло.
Мониторинговый канал отмечает, что по состоянию на 23:00 около 40 беспилотников захватывали Москву в кольцо.
Дроны окружают Москву / Фото t.me/dronbomber
Кроме, Московской области, дроны также атакуют Брянскую, Тверскую, Тульскую, Калужскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую. Опасность объявлена на Кубани, а также во временно оккупированных Крыму и Донецкой области.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- "Птицы Мадьяра" в ночь на 1 января 2026 года нанесли удар по десяти военным и инфраструктурным объектам на территории России и оккупированных территориях. Пораженные объекты включают НПЗ, нефтебазы, радиолокационные станции и пункты сосредоточения противника в разных регионах.
- В городе Альметьевск, Татарстан, беспилотники атаковали Северный товарный парк компании "Татнефть".
- СБУ ударила по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области России. После атаки дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар.
- Дроны ГУР атаковали НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе в ночь на 31 декабря, повредив установку первичной переработки нефти и транспортные трубопроводы.