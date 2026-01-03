Так, начиная с шести вечера, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 19 беспилотниках, которые якобы были сбиты на подлете к столице, передает 24 Канал.

Смотрите также В Казани раздаются взрывы: из-за угрозы БПЛА аэропорт приостановил свою работу, задержано 14 рейсов

Что известно об атаке дронов на Москву?

Между тем в Росавиации уточнили, что аэропорты Внуково и Жуковский закрыты. Задержаны 107 рейсов на прилет и 38 на вылет.

Местные жители говорят, что слышали взрывы над Зеленоградом и Лобней.

Справка: Зеленоград – административный округ города Москва, на северо-запад от центра столицы, примерно в 35 – 40 километрах от Кремля. Фактически это город – спутник Москвы. Лобня – отдельный город в Московской области, расположен к северу от Москвы недалеко от международного аэропорта Шереметьево.

Также росСМИ пишут, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха "Ветро Вилладж" в Новой Москве. Возгорания не произошло.

Мониторинговый канал отмечает, что по состоянию на 23:00 около 40 беспилотников захватывали Москву в кольцо.

Дроны окружают Москву / Фото t.me/dronbomber

Кроме, Московской области, дроны также атакуют Брянскую, Тверскую, Тульскую, Калужскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую. Опасность объявлена на Кубани, а также во временно оккупированных Крыму и Донецкой области.

Что известно о последних ударах Украины по России?