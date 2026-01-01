Это одна из первых атак в 2026 году. Об этом пишет 24 Канал с сообщением на телеграмм-каналы.
Что поразили в Татарстане?
Утром 1 января беспилотники атаковали город Альметьевск, что находится в Татарстанской республике России. Под ударом оказался Северный товарный парк – промышленный объект ПАО "Татнефть".
Обратите внимание! Комплекс используется для сбора, сепарации, подготовки и хранения товарной нефти с северных месторождений региона перед ее дальнейшей транспортировкой.
Пользователи в социальных сетях сообщают о том, что на месте поражения находится скорая помощь и спасатели. Официальные власти пока никак не прокомментировали последствия атаки.
Беспилотники атаковали Северный товарный парк в Татарстане: смотрите видео
Что известно о других атаках на российские промышленные объекты в новогоднюю ночь?
В российском Людиново Калужской области горит нефтебаза после прилета БПЛА. Также дроны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
Такие атаки беспилотников стали первыми в 2026 году. Масштабы последствий ударов уточняются.