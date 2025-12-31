Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Какие последствия атаки на Туапсе?

Операция ГУР была реализована совместно с ГПСУ.

Дроны атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае России.

Во время атаки, в частности, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

Этот завод до сегодняшнего дня мог перерабатывать примерно 12 миллионов тонн нефти в год.

Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!

– отметил собеседник в военной разведке.

Сами же россияне бурно реагировали на атаку со словами "Елочка, горы!"

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в результате ночной атаки была повреждена газовая труба, сеть теплоснабжения, морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум, а также жилые дома и квартиры.

