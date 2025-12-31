Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.
Смотрите также 2026 год станет прорывом, – авиаэксперт спрогнозировал, что будет с ударами по России
Какие последствия атаки на Туапсе?
Операция ГУР была реализована совместно с ГПСУ.
Дроны атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае России.
Во время атаки, в частности, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.
Этот завод до сегодняшнего дня мог перерабатывать примерно 12 миллионов тонн нефти в год.
Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!
– отметил собеседник в военной разведке.
Сами же россияне бурно реагировали на атаку со словами "Елочка, горы!"
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Туапсе: смотрите видео
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в результате ночной атаки была повреждена газовая труба, сеть теплоснабжения, морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум, а также жилые дома и квартиры.
Последние атаки на оккупантов
В ночь на 31 декабря в российском Рыбинске после атаки загорелись резервуары с горючим. Этот резервуарный парк в микрорайоне Копаево принадлежит ФГКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва.
Партизаны "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России возле Воронежа. Был уничтожен тепловоз, перевозивший российские грузы на Купянское направление.
Вечером 30 декабря беспилотники также атаковали несколько регионов России. Из-за этого в Подмосковье произошел блэкаут. В общем без света остались от 100 до 600 тысяч россиян.