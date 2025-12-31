Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское издание ASTRA, а также телеграмм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Что могли атаковать в Рыбинске 31 декабря?

О взрывах в Рыбинске стало известно после 8:00 по киевскому времени. В сети писали, что под атакой неизвестных беспилотников мог быть микрорайон Копаево.

В микрорайоне Копаево было неспокойно ночью / Видео Exilenova+

Примечательно, что еще в 06:00 губернатор Ярославской области Михаил Евраев писал о беспилотной опасности в регионе. Российский чиновник призвал жителей сохранять спокойствие.

Сначала сообщалось, что поразить могли нефтебазу. В сети распространяли много фото и видео с масштабным пожаром, который образовался в Рыбинске на фоне взрывов.

Масштабный пожар в Ярославской области России 31 декабря / Фото с телеграм-каналов Exilenova+ и Supernova+

Возгорание не прекратилось и уже после того, как в городе наступила светлая часть суток. В небо продолжает подниматься черный густой дым.

Черный густой дым в Рыбинске: смотрите видео

Возгорание в Ярославской области продолжилось и в светлую часть суток / Видео Supernova+

Очевидцы заявили, что горели резервуары с топливом. В конце концов журналисты ASTRA геолоцировали несколько кадров с места и пришли к выводу, что вспыхнул резервуарный парк в микрорайоне Копаево в Рыбинске.

В Копаево мог вспыхнуть резервуарный парк / Видео Exilenova+

Согласно открытым данным, там расположена ФГКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва. Это федеральное государственное казенное учреждение, входящее в систему Росрезерва (Федерального агентства по государственным резервам) России. Сам объект предназначен для хранения топлива.

Под ударом могла оказаться ФГКУ "Комбинат "Темп"" в Рыбинске / Фото ASTRA

Интересно, что минобороны России ничего не сообщало о якобы сбитых дронах в Ярославской области. Вражеское министерство писало, что в течение прошлой ночи дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА:

56 дронов якобы были над акваторией Черного моря;

9 – над Брянской областью;

8 – над Липецкой областью;

5 – над Краснодарским краем России;

8 – над временно оккупированным Крымом.

Еще кадры с сильным пожаром в Рыбинске / Видео Supernova+

Пока россияне не потушили огонь в Копаево / Видео Supernova+

