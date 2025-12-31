Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське видання ASTRA, а також телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Що могли атакувати у Рибінську 31 грудня?

Про вибухи у Рибінську стало відомо після 8:00 за київським часом. У мережі писали, що під атакою невідомих безпілотників міг бути мікрорайон Копаєво.

У мікрорайоні Копаєво було неспокійно вночі / Відео Exilenova+

Прикметно, що ще о 06:00 губернатор Ярославської області Михайло Євраєв писав про безпілотну небезпеку у регіоні. Російський посадовець закликав жителів зберігати спокій.

Спочатку повідомлялося, що уразити могли нафтобазу. У мережі поширювали багато фото і відео з масштабною пожежею, яка утворилася у Рибінську на тлі вибухів.

Масштабна пожежа у Ярославській області Росії 31 грудня / Фото з телеграм-каналів Exilenova+ та Supernova+

Займання не припинилося і вже після того, як у місті настала світла частина доби. У небо продовжує підніматися чорний густий дим.

Чорний густий дим у Рибінську: дивіться відео

Займання у Ярославській області продовжилося й у світлу частину доби / Відео Supernova+

Очевидці заявили, що горіли резервуари із паливом. Зрештою журналісти ASTRA геолокували кілька кадрів з місця і дійшли висновку, що спалахнув резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.

У Копаєві міг спалахнути резервуарний парк / Відео Exilenova+

Згідно з відкритими даними, там розташована ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву. Це федеральна державна казенна установа, що входить до системи Росрезерву (Федерального агентства з державних резервів) Росії. Сам об'єкт призначений для зберігання палива.

Під ударом могла опинитися ФДКУ "Комбінат "Темп"" у Рибінську / Фото ASTRA

Цікаво, що міноборони Росії нічого не повідомляло про нібито збиті дрони в Ярославській області. Вороже міністерство писало, що протягом минулої ночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 86 українських БпЛА:

56 дронів нібито були над акваторією Чорного моря;

9 – над Брянською областю;

8 – над Липецькою областю;

5 – над Краснодарським краєм Росії;

8 – над тимчасово окупованим Кримом.

Ще кадри з сильною пожежею у Рибінську / Відео Supernova+

Поки росіяни не загасили вогонь у Копаєво / Відео Supernova+

