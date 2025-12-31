Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське видання ASTRA, а також телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.
До теми "Подарунок" під ялинку: Україна встановила новий рекорд з ударів по Росії, – Bloomberg
Що могли атакувати у Рибінську 31 грудня?
Про вибухи у Рибінську стало відомо після 8:00 за київським часом. У мережі писали, що під атакою невідомих безпілотників міг бути мікрорайон Копаєво.
У мікрорайоні Копаєво було неспокійно вночі / Відео Exilenova+
Прикметно, що ще о 06:00 губернатор Ярославської області Михайло Євраєв писав про безпілотну небезпеку у регіоні. Російський посадовець закликав жителів зберігати спокій.
Спочатку повідомлялося, що уразити могли нафтобазу. У мережі поширювали багато фото і відео з масштабною пожежею, яка утворилася у Рибінську на тлі вибухів.
Масштабна пожежа у Ярославській області Росії 31 грудня / Фото з телеграм-каналів Exilenova+ та Supernova+
Займання не припинилося і вже після того, як у місті настала світла частина доби. У небо продовжує підніматися чорний густий дим.
Чорний густий дим у Рибінську: дивіться відео
Займання у Ярославській області продовжилося й у світлу частину доби / Відео Supernova+
Очевидці заявили, що горіли резервуари із паливом. Зрештою журналісти ASTRA геолокували кілька кадрів з місця і дійшли висновку, що спалахнув резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.
У Копаєві міг спалахнути резервуарний парк / Відео Exilenova+
Згідно з відкритими даними, там розташована ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву. Це федеральна державна казенна установа, що входить до системи Росрезерву (Федерального агентства з державних резервів) Росії. Сам об'єкт призначений для зберігання палива.
Під ударом могла опинитися ФДКУ "Комбінат "Темп"" у Рибінську / Фото ASTRA
Цікаво, що міноборони Росії нічого не повідомляло про нібито збиті дрони в Ярославській області. Вороже міністерство писало, що протягом минулої ночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 86 українських БпЛА:
- 56 дронів нібито були над акваторією Чорного моря;
- 9 – над Брянською областю;
- 8 – над Липецькою областю;
- 5 – над Краснодарським краєм Росії;
- 8 – над тимчасово окупованим Кримом.
Ще кадри з сильною пожежею у Рибінську / Відео Supernova+
Поки росіяни не загасили вогонь у Копаєво / Відео Supernova+
Гучно вночі 31 грудня було і в Туапсе
У ніч проти 31 грудня дрони атакували Туапсе у Краснодарському краї. Там було чутно близько двох десятків вибухів.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на Туапсинському НПЗ. Цей нафтопереробний завод є найбільшим у Росії та може переробляти 12 мільйонів тонн нафти на рік.
Зрештою обізнані джерела повідомили 24 Каналу, що НПЗ у Туапсе уразило ГУР МО. Окрім того, українська розвідка відпрацювала по нафтовому терміналу у цьому населеному пункті країни-агресорки.