Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.
Что известно о взрывах в Казани?
В пятницу, 2 января, "добрые" дроны заметили в небе Казани.
По состоянию на 13:27 в Казани и Зеленодольске было объявлено атаку БпЛА. По информации местных пабликов, опасность в регионе продолжается более 13 часов.
Впоследствии, в 13:35 в Авиастроительном районе Казани местные слышали сирены, а после – громкий "хлопок". Очевидцы сообщают о звуках, похожих на работу ПВО.
В связи с опасностью в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и взлет самолетов. Задержаны более 10 рейсов. Всего 14 рейсов изменили свое расписание.
На вылет задерживаются самолеты в Ханты-Мансийск, Минеральных Вод, Москвы, Махачкалы, Сочи, Уфы, Фергану и ряда других городов. Также не могут приземлиться задержанные рейсы из Краснодара, Ханты-Мансийска, Астаны и Москвы.
По информации главы района Михаила Афанасьева, в 14:17 в Зеленодольском районе был сбит БпЛА.
Ситуация в аэропорту Казани: смотрите видео
Где еще слышали взрывы в России?
Ночью 2 января ударные беспилотники атаковали Самарскую область России. Местные рассказывают о более 10 громких взрывах.
Мониторы отмечают, что под атакой могли быть два НПЗ: Новокуйбышевский и Куйбышевский.
В ночь на 31 декабря украинские дроны атаковали нефтебазу Росрезерва в городе Рыбинск, вызвав масштабный пожар. Вероятно, уничтожено по меньшей мере два больших резервуара.