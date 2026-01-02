Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

Смотрите также Под ударом могли быть два НПЗ: дроны атаковали Самарскую область России

Что известно о взрывах в Казани?

В пятницу, 2 января, "добрые" дроны заметили в небе Казани.

По состоянию на 13:27 в Казани и Зеленодольске было объявлено атаку БпЛА. По информации местных пабликов, опасность в регионе продолжается более 13 часов.

Впоследствии, в 13:35 в Авиастроительном районе Казани местные слышали сирены, а после – громкий "хлопок". Очевидцы сообщают о звуках, похожих на работу ПВО.

В связи с опасностью в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и взлет самолетов. Задержаны более 10 рейсов. Всего 14 рейсов изменили свое расписание.

На вылет задерживаются самолеты в Ханты-Мансийск, Минеральных Вод, Москвы, Махачкалы, Сочи, Уфы, Фергану и ряда других городов. Также не могут приземлиться задержанные рейсы из Краснодара, Ханты-Мансийска, Астаны и Москвы.

По информации главы района Михаила Афанасьева, в 14:17 в Зеленодольском районе был сбит БпЛА.

Ситуация в аэропорту Казани: смотрите видео

Где еще слышали взрывы в России?