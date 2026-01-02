Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Что известно о взрывах в Самарской области России?

Ночью 2 января Серия взрывов прогремела в небе над городом Новокуйбышевск в Самарской области, в одном из районов заметили пожар. Силы ПВО работали по целям.

Местные говорят, что они проснулись около 01:30 всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и возгорании в одном из районов.

Мониторы отмечают, что под атакой могли быть два НПЗ: Новокуйбышевский и Куйбышевский.

