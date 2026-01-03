Так, починаючи з шостої вечора, мер Москви Сергій Собянін повідомив про 19 безпілотників, які начебто були збиті на підльоті до столиці, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку дронів на Москву?
Тим часом у Росавіації уточнили, що аеропорти Внуково та Жуковський зачинені. Затримано 107 рейсів на приліт та 38 на виліт.
Місцеві жителі кажуть, що чули вибухи над Зеленоградом та Лобнею.
Довідка: Зеленоград – адміністративний округ міста Москва, на північний захід від центру столиці, приблизно за 35 – 40 кілометрів від Кремля. Фактично це місто – супутник Москви. Лобня – окреме місто в Московській області, розташоване на північ від Москви неподалік міжнародного аеропорту Шереметьєво.
Також росЗМІ пишуть, що уламки збитого безпілотника впали в районі бази відпочинку "Вітро Вілладж" у Новій Москві. Займання не сталося.
Моніторинговий канал зазначив, що станом на 23:00 близько 40 безпілотників захоплювали Москву у кільце.
Дрони оточують Москву / Фото t.me/dronbomber
Окрім, Московської області, дрони також атакують Брянську, Тверську, Тульську, Калузьку, Ярославську, Івановську, Володимирську. Небезпеку оголошена на Кубані, а також у тимчасово окупованих Криму та Донеччині.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- "Птахи Мадяра" в ніч проти 1 січня 2026 року завдали удару по десяти військових і інфраструктурних об'єктах на території Росії та окупованих територіях. Уражені об'єкти включають НПЗ, нафтобази, радіолокаційні станції та пункти зосередження противника в різних регіонах.
- У місті Альметьєвськ, Татарстан, безпілотники атакували Північний товарний парк компанії "Татнєфть".
- СБУ атакувала нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Після атаки дронів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
- Дрони ГУР атакували НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе в ніч проти 31 грудня, пошкодивши установку первинної переробки нафти та транспортні трубопроводи.