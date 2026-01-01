Удари почалися відразу в новому році. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал командувача СБС "Мадяра".

Що потрапило під ураження?

Під ураження потрапили десять військових та інфраструктурних об'єктів у глибині території Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму. Першим під удар потрапив нафтопереробний завод о 23:59 за місцевим часом, майже одночасно, через 3 – 5 хвилин, уражено нафтобазу.

Зокрема, були уражені:

НПЗ (у Росії) – спільна операція Птахів 1 окремої СБС та підрозділу Граф, СБС;

Нафтоналивайка (Республіка Татарстан, Росія) – 1 окрема СБС;

Нафтобаза Ровеньки (Луганська область, ТОТ) – закріплення ефекту попереднього ураження.

ПС Ровеньки (Луганська область, ТОТ);

РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардійське, АР Крим, ТОТ) – засіб контролю повітряного простору та управління авіаційним рухом;

РЛП АЕ Гвардійське (АР Крим, ТОТ) – радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування та підготовки ОТРК "Іскандер-М" і запусків БпЛА "Shahed".

ПС Балашівка (Запорізька область, ТОТ);

Два пункти зосередження противника та склад ПММ (Валуйки, Білгородська область, Росія);

ЗРК ТОР (Донецька область, ТОТ) – третій знищений ЗРК протягом доби.

Що ще відомо про уражені об'єкти?