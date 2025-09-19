Вони повернулися і навчають студентів тут. Про це в інтерв'ю порталу Dou.ua розповіла ректорка львівського вишу Наталія Шаховська, інформує 24 Канал.
Читайте Втрачають право на відстрочку: чому студентів відраховують із вишів і чи це масово
Чи є відтік студентів з Львівської політехніки?
Шаховська при цьому розповідала, що у виші спостерігають відтік першокурсників, які вже вступили в університети.
Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають,
– зазначила вона.
І додала, що, аби протистояти цьому, представники вишу спілкуються з батьками, зі самими вступниками. Але найімовірніше безпековість є тим фактором, який виш не може гарантувати і подолати сумніви батьків.
Тому я підтримую надання можливості хлопцям вільно в’їжджати – виїжджати до 22 років. Мені здається, це важливий крок, щоб залишити їх в Україні,
– каже ректорка Львівської політехніки.
Важливо! Чоловікам віком 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ.
Так, на її думку, більша кількість наших студентів могла брати участь у студентських програмах обміну, підвищення кваліфікацій. Це теж про розвиток.
Дивіться також Скільки студентів відрахували з ЛНУ з початку цього навчального року
Скільки студентів відрахували з ЛНУ?
- Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, що з 1 вересня з вишу відрахували 65 студентів.
- Ці здобувачі освіти переважно написали заяву за власним бажанням.
- Серед них є і першокурсники, і другокурсники, і третьокурсники.