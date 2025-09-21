Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, сколько студентов покинули обучение в ЛНУ, ввиду вышеупомянутого разрешения.

Сколько студентов покинули обучение в ЛНУ?

Гукалюк отметил, что вуз не имеет конкретных данных о количестве таких ребят.

Это может быть около 10 человек из вышеупомянутых 65, которых отчислили с 1 сентября. Максимум – 15 человек. В целом я не вижу массового оттока людей после того, как приняли решение о разрешении на выезд за границу ребятам в возрасте 18 – 22 года,

– отметил он.

И добавил, что это, очевидно, связано с тем, что большинство студентов, которые учатся в ЛНУ на бакалавриате, еще не достигли 21-летнего возраста. Поэтому пока еще и учатся в университете.

Как ситуация будет разворачиваться дальше – покажет время. Мы мониторим ситуацию и контролируем, как отчисляют ребят,

– резюмировал первый проректор львовского ЗВО.

