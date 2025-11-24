Даже при отключении света. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на misto.media.
Когда зимние каникулы в вузах Луцка?
Учебный процесс в вузах Луцка также продолжается в соответствии с ранее утвержденными планами.
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
Календарь обучения и каникулы в рамках этого учебного года не меняли, рассказал ректор ВНУ Анатолий Цьось. Университет работает согласно плану, утвержденным в сентябре.
Рождественские каникулы продлятся с 25 декабря по 2 января,
– уточнил педагог.
После короткого возвращения к занятиям студенты будут иметь еще один период отдыха – с 19 по 30 января.
- Луцкий национальный технический университет
В ЛНТУ говорят, что график каникул и сессии не меняют. На ситуацию не повлияют даже отключения света.
Обучение продлится до конца декабря. Во второй половине месяца бакалавры будут сдавать модульные контрольные, а магистры будут защищать квалификационные работы, сообщила проректор Надежда Ковальчук.
Зимняя экзаменационная сессия запланирована на 5 – 18 января,
– уточнила она.
После этого студенты уйдут на каникулы. Весенний семестр начнется в феврале 2026 года.
Когда стартовало обучение в университетах Украины?
- 1 сентября начался учебный год 2025 – 2026 для учеников и учителей, студентов.
- Каждый вуз в Украине мог самостоятельно определять дату первого дня занятий.
- Так, в отдельных университетах пары могли начаться позже для определенных групп студентов. Например, для первокурсников магистерских программ.
- Также дату начала обучения в вузах могли переносить из-за дополнительного набора студентов в сентябре.