Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 16 августа 2024 года № 951.
Как должна выглядеть повестка от ТЦК?
По правилам, повестки, созданные через реестр "Оберег" (в частности распечатанные), имеют такую же юридическую силу, как и повестки, оформленные на бумажном бланке.
В повестке обязательно должны быть указаны следующие данные:
- Для повесток, оформленных на бланке: наименование должности, имя и фамилия должностного лица, которое ее выдало, подпись этого лица и дата подписания. Такие повестки дополнительно скрепляются гербовой печатью.
- Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов: фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, а также дата наложения квалифицированного электронной подписи.
Стоит отметить, что повестку, сформированную через реестр "Оберег", можно распечатать. В бумажном виде она должна содержать QR-код, пригодный для считывания и проверки информации.
Повестки, сформированы с помощью реестра "Оберег", могут печататься централизованно и направляться военнообязанным и резервистам заказными почтовыми отправлениями с описью вложения и уведомлением о вручении. Кроме того, такие повестки могут распечатываться и вручаться лично во время оповещения.
Если повестку, сформированную через "Оберег", направляют по почте как заказное отправление с описью вложения, на конверте должен быть указан штриховой код, а также имя, фамилия и адрес получателя.
В описи вложения указывают тип отправления, данные адресата, название документа с количеством листов, имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, а также дату наложения квалифицированной электронной подписи.
Мобилизация в Украине: последние новости
В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных, который должен заработать до конца 2025 года.
Он предусматривает, что ТЦК и СП смогут получать информацию о фактическом месте жительства лица, наличие отсрочки, возможные выезды человека за границу и дублирование данных.
С 1 октября в Украине также упростили процесс перевода военных в другие части. Новые правила обязывают выполнить распоряжение о переводе в течение 30 дней, а также предусматривают возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.