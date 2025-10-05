Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 16 августа 2024 года № 951.

Читайте также Мобилизация мужчин 50+: кто подлежит призыву и куда отправляют служить

Как должна выглядеть повестка от ТЦК?

По правилам, повестки, созданные через реестр "Оберег" (в частности распечатанные), имеют такую же юридическую силу, как и повестки, оформленные на бумажном бланке.

В повестке обязательно должны быть указаны следующие данные:

Для повесток, оформленных на бланке: наименование должности, имя и фамилия должностного лица, которое ее выдало, подпись этого лица и дата подписания. Такие повестки дополнительно скрепляются гербовой печатью.



наименование должности, имя и фамилия должностного лица, которое ее выдало, подпись этого лица и дата подписания. Такие повестки дополнительно скрепляются гербовой печатью. Для повесток, сформированных через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов: фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, а также дата наложения квалифицированного электронной подписи.

Стоит отметить, что повестку, сформированную через реестр "Оберег", можно распечатать. В бумажном виде она должна содержать QR-код, пригодный для считывания и проверки информации.

Повестки, сформированы с помощью реестра "Оберег", могут печататься централизованно и направляться военнообязанным и резервистам заказными почтовыми отправлениями с описью вложения и уведомлением о вручении. Кроме того, такие повестки могут распечатываться и вручаться лично во время оповещения.

Если повестку, сформированную через "Оберег", направляют по почте как заказное отправление с описью вложения, на конверте должен быть указан штриховой код, а также имя, фамилия и адрес получателя.

В описи вложения указывают тип отправления, данные адресата, название документа с количеством листов, имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, а также дату наложения квалифицированной электронной подписи.

Мобилизация в Украине: последние новости